Ограничения на рыбалку ввели в Нижегородской области с 10 апреля. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Нижегородской области с 10 апреля начинают действовать ограничения на вылов рыбы из-за нереста. Такие меры принимаются ежегодно для сохранения популяции рыб, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С сегодняшнего дня ограничения вводятся на Чебоксарском водохранилище и его притоках. Запрещается промышленный вылов рыбы и передвижение на моторных лодках, катерах и гидроциклах.

Ограничения на вылов рыбы будет действовать до 10 июня на Чебоксарском водохранилище, а также на реке Оке выше него. С 15 апреля по 15 июня запрет на рыбную ловлю будет действовать на Горьковском море.

Ловить рыбу в этот период разрешается только любителям вне мест нереста на поплавочную или донную удочку, на которой не более двух крючков. В сутки разрешено добывать не более 5 кг рыбы.

Кроме того, в период нереста запрещено передвигаться по воде на моторных лодках, катерах и гидроциклах. На Чебоксарском водохранилище это ограничение действует до 20 мая, на Горьковском море и на Ветлуге – до 31 мая включительно.