В Нижегородской области пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре

С 9 по 15 апреля на площадке спортивной базы “Море спорта” в Нижегородской области будет проходить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В нем примут участие 226 старшеклассников из 77 регионов России.

- Для нас честь принимать Всероссийскую олимпиаду школьников на нижегородской земле, – отметила и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова. - Каждый из них прошел сложный отбор, чтобы попасть на заключительный этап. Это уже большое достижение и победа!

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, рассказал, как вуз подготовил площадки для проведения заключительного этапа олимпиады, и программу досуга для детей.

- Мининский университет впервые является организатором финала Всероссийской олимпиады по физической культуре, – сказал он. - Для команды вуза важно создать комфортные условия, чтобы участники со всей России смогли в полной мере продемонстрировать свои знания и навыки. Кроме того, мы подготовили культурно-развлекательную программу. Обязательно познакомим ребят с Нижним Новгородом и нашим вузом. Будем рады в дальнейшем видеть участников олимпиады в качестве абитуриентов Мининского университета.

Заключительный этап олимпиады будет проходить вдва тура. В первом, теоретико-методическом туре участники ответят на тестовые вопросы, а во втором туре пройдут практические испытания из заданий по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике. Итоги будут подведены 14 апреля, торжественная церемония закрытия олимпиады и награждения победителей пройдет в главном корпусе Мининского университета.

Региональным оператором проведения всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области выступает Региональный центр развития талантов “Вега”, работающий по модели образовательного центра “Сириус”.

В финальных состязаниях примут участие 226 старшеклассников из 77 регионов России

- Эта олимпиада – отличная возможность продемонстрировать свои способности и улучшить свой физический потенциал. Своим примером участники доказывают, что спорт – это не только тренировки, но и упорство, труд и воля к победе. Уверена, олимпиада послужит импульсом к новым достижениям! - сказала директор центра “Вега” Ирина Зиновьева.

Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная национальная олимпиада. Организатор мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации. Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в российские вузы без вступительных испытаний на образовательные программы, соответствующие профилю олимпиады или засчитываются в качестве 100 баллов за ЕГЭ по соответствующей дисциплине.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина