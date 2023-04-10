«Нижновэнерго» возрождает спортивные традиции

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» состоялось знаковое событие – возрождение одноименной хоккейной команды.

17 марта 2023 года можно считать началом новой главы в истории спортивных традиции «Нижновэнерго». Напомним, команда прекратила свою деятельность в далеком 2014 году, отыграв 5 сезонов.

Возрождение ХК спортсмены, по традиции, отметили дружеским матчем. На льду ФОКа «Заречье» состоялась товарищеская игра между членами ХК «Нижновэнерго». Поприветствовать хоккеистов и дать старт игре приехали руководители филиала – В.В. Пахомов, Ю.А. Глебов, О.А. Стрыгина.

Кроме того, для ХК «Нижновэнерго» была изготовлена новая яркая форма с символикой региона.

«На правах капитана команды хочу поблагодарить всех, кто принял участие в возрождении ХК «Нижновэнерго»! И, конечно же, благодарен всем коллегам – игрокам нашей команды, которые отозвались, которые находят время на тренировочный процесс, и у которых есть желание отстаивать честь «Нижновэнерго» на различных соревнованиях. Я очень горд и счастлив, что этот день настал и очень надеюсь, что первые победы не заставят вас долго ждать!» – сказал заместитель начальника участка подстанций Максим Юнисов.