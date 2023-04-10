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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:49

Лицей №36 эвакуировали в Нижнем Новгороде 10 апреля

Тревожные сообщения появились утром 10 апреля
Елизавета КОПЫЛОВА
Лицей №36 эвакуировали в Нижнем Новгороде.

Лицей №36 эвакуировали в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эвакуация была объявлена в лицее №36 Автозаводского района в понедельник утром 10 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По словам очевидцев, тревога была объявлена из-за сообщения о взрывном устройстве. Все ученики и сотрудники лицея, расположенного на проспекте Кирова, были эвакуированы.

В последнее время Нижний Новгород захлестнули массовые эвакуации учебных учреждений. Сначала сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве приходили в школы в разных районах, затем эвакуации всё чаще стали проводиться в техникумах и колледжах, а также вузах. Из-за постоянного нарушения учебного процесса нескольким учебным заведениям даже пришлось уйти на дистанционный формат работы.