Власти РФ и Нижегородской области договорились о защите капиталовложений с «Первым мясокомбинатом»

Компания намерена построить в Нижнем Новгороде мясоперерабатывающий комплекс стоимостью 4 млрд рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительства России и Нижегородской области подписали соглашение о защите капиталовложений с ООО «Первый мясокомбинат». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Компания намерена построить в Нижнем Новгороде мясоперерабатывающий комплекс стоимостью 4 млрд рублей. Завод планируют запустить в Автозаводском районе в 2026 году, это создаст дополнительно 1500 рабочих мест.

Соглашение о защите капиталовложений – мера поддержки, разработанная для инвесторов на федеральном уровне.

- Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, а также получить стабилизационные гарантии. Это значит, что сроком на 10 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы законодательства и административные регламенты, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Минимальный порог вложений для инвестора составляет 200 миллион рублей. В этом случае соглашение заключается на уровне субъекта РФ. В случае вложений от 750 миллион рублей фиксируются федеральные нормативно-правовые акты: налоги, условия землепользования, градостроения и другие.

На сегодняшний день по такой схеме в России реализуется несколько десятков инвестпроектов в 28 регионах.