На нижегородца завели уголовное дело за надругательство над флагом РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области на мужчину завели уголовное дело за надругательство над флагом России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 3 апреля в городе Павлово. Там нижегородец сорвал со здания МВД флаг и потоптался на нем. Личность нарушителя быстро установили – им оказался 35-летний житель Ворсмы. Ранее он уже был неоднократно судим.

- Мужчина был задержан, ему назначено 4 суток административного ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». Также в его действиях усматриваются признаки хулиганства, - пояснили в региональном управлении МВД.

За эту выходку задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.