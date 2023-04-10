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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 6:56

На нижегородца завели уголовное дело за надругательство над флагом РФ

Инцидент произошел в Павловском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
На нижегородца завели уголовное дело за надругательство над флагом РФ.

На нижегородца завели уголовное дело за надругательство над флагом РФ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области на мужчину завели уголовное дело за надругательство над флагом России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 3 апреля в городе Павлово. Там нижегородец сорвал со здания МВД флаг и потоптался на нем. Личность нарушителя быстро установили – им оказался 35-летний житель Ворсмы. Ранее он уже был неоднократно судим.

- Мужчина был задержан, ему назначено 4 суток административного ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». Также в его действиях усматриваются признаки хулиганства, - пояснили в региональном управлении МВД.

За эту выходку задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.