Отопление и холодную воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 10 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление и холодную воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 10 апреля. Отключения запланированы в Ленинском и Приокском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Приокском районе отопление отключат в доме №160 на проспекте Гагарина, и в доме №21 на улице Невской. Тепла не будет с 9 до 16 часов.

В Ленинском районе в доме №28/11 по проспекту Ленина отключат холодную воду. Ее не будет до 15.30.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.