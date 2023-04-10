Полиция проводит проверку из-за избиения нижегородкой чужого ребенка. Фото: Паблик Вк "Нижний Новгород без цензуры"

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку из-за избиения женщиной чужого ребенка на площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в минувшие выходные на памп-треке в сквере на Московском шоссе. По словам очевидцев, там повздорили два мальчика, один обозвал другого. Это услышала его мать и с кулаками и пинками налетела на обидчика. Часть избиения попала на видео, которое сделали свидетели. По их словам, у мальчика пошла кровь.

– Все ее боялись. Мальчик остался там с кровью. Хотели вызвать полицию, – пишет пользователь социальной сети о происходящем.

В МВД уже начали проверку по факту произошедшего.

- Заявлений и сообщений по конфликту на детской площадке в полицию по данному факту не поступало. Однако видео изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.