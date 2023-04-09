Велосипедист погиб после столкновения с легковушкой в Нижегородской области Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Велосипедист погиб в результате наезда легковушки в Нижегородской области 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла на первом километре автодороги Бутурлино-Кремницкое-Высоково. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на велосипедиста.

В результате столкновения 67-летний велосипедист погиб на месте. У 33-летнего водителя «ВАЗа» сотрудники полиции установили признаки опьянения.

Ранее мы сообщали, что о другом ДТП. Утром 26 марта в Балахне произошла авария с двумя пострадавшими. Как оказалось, пьяный водитель 30 лет не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

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