Пасхальный хоровой собор состоится в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе 21 апреля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пасхальный хоровой собор пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

16 хоровой собор состоится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он начнется в 15.00.

Отмечается также, что в мероприятии примут участие хоровые коллективы не только из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но также и из Оренбурга, Липецка, Ярославля и Иваново.

Ранее мы сообщали, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий призвал православных нижегородцев поддержать молитвами братию Киево-Печерской лавры.

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