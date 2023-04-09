Нижегородский ЖК «Окский берег» заливает стоками канализации

Нижегородский ЖК «Окский берег» заливает канализационными стоками ФОТО: телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры»

В жилом комплексе «Окский берег» в Нижнем Новгороде образовалась огромная зловонная лужа. Пути к подъездам нескольких домов заливают стоки канализации. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

– Это просто мрак какой-то, – говорит девушка, оказавшаяся в ЖК «Окский берег».

Нижегородка также сделала предположение, что нечистоты, которые она застала, разливаются по улицам комплекса уже давно. Так как площадь лужи из канализации достаточно большая.

Напомним, в Нижнем Новгороде перед судом предстанет застройщик жилого комплекса «Окский берег», обманувший почти 800 дольщиков на 1,3 млрд рублей.

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