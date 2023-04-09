Движение трамваев №8 и №417 приостановили в Нижнем Новгороде 9 апреля Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение трамваев №8 и №417 в Нижнем Новгороде приостановили 9 апреля в 8.00. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

По ее словам, движение трамвайных маршрутов будет восстановлено 9 апреля в 17.00.

Ранее мы сообщали, что временное прекращение движения трамваев связано с заменой защитного троса магистральных электросетей в районе дома №82Б на проспекте Ленина.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 25 марта временно приостановили движение троллейбусов №13 по маршруту Площадь Минина – микрорайон Щербинки-2. Причиной остановки троллейбусов стал ремонт газопровода высокого давления, расположенного на проезжей части. Троллейбус №13 не будет ходить примерно месяц – точные сроки будут зависеть от хода ремонтных работ.

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