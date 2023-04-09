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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:46

Получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства упростили для нижегородского бизнеса

Утверждена новая методика определения угрозы банкротства
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства упростили для нижегородского бизнеса

Получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства упростили для нижегородского бизнеса

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Малому и среднему бизнесу Нижегородской области упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

– Для предоставления налоговой рассрочки утверждена новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов, – отмечают в ФНС.

Основания для рассрочки теперь можно подтвердить с помощью стандартного и углубленного методов.

По первому методу основания проверяются по имеющимся у налоговой сведениям. В этом случае для малого и среднего предпринимательства учитываются размер долга и сумма уплаченных налогов.

Также подтвердить основания для рассрочки можно с помощью углубленного метода. Тогда необходимо раскрыть сведения о своей деятельности.

В течение месяца после получения рассрочки нужно предоставить обеспечение исполнения обязательств. Это может быть залог ликвидного имущества, поручительство платежеспособного лица либо гарантия банка.

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