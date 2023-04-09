Получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства упростили для нижегородского бизнеса
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Малому и среднему бизнесу Нижегородской области упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.
– Для предоставления налоговой рассрочки утверждена новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов, – отмечают в ФНС.
Основания для рассрочки теперь можно подтвердить с помощью стандартного и углубленного методов.
По первому методу основания проверяются по имеющимся у налоговой сведениям. В этом случае для малого и среднего предпринимательства учитываются размер долга и сумма уплаченных налогов.
Также подтвердить основания для рассрочки можно с помощью углубленного метода. Тогда необходимо раскрыть сведения о своей деятельности.
В течение месяца после получения рассрочки нужно предоставить обеспечение исполнения обязательств. Это может быть залог ликвидного имущества, поручительство платежеспособного лица либо гарантия банка.
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