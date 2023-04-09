Получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства упростили для нижегородского бизнеса Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Малому и среднему бизнесу Нижегородской области упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

– Для предоставления налоговой рассрочки утверждена новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов, – отмечают в ФНС.

Основания для рассрочки теперь можно подтвердить с помощью стандартного и углубленного методов.

По первому методу основания проверяются по имеющимся у налоговой сведениям. В этом случае для малого и среднего предпринимательства учитываются размер долга и сумма уплаченных налогов.

Также подтвердить основания для рассрочки можно с помощью углубленного метода. Тогда необходимо раскрыть сведения о своей деятельности.

В течение месяца после получения рассрочки нужно предоставить обеспечение исполнения обязательств. Это может быть залог ликвидного имущества, поручительство платежеспособного лица либо гарантия банка.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен