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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 11:11

ДТП с двумя иномарками стало причиной пробки на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 9 апреля

Автомобили стоят от улицы Ларина до съезда с моста в Автозаводском районе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
ДТП с двумя иномарками стало причиной пробки на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 9 апреля

ДТП с двумя иномарками стало причиной пробки на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 9 апреля

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пробка скопилась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде днем 9 апреля. Причиной, по которой движение в сторону Автозаводского района затруднено, стала авария с участием двух иномарок. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

По данным на 14.00, транспорт «стоит» от улицы Ларина и до самого съезда с моста в Автозаводском районе. Известно, что в районе улицы Суздальской столкнулись две иномарки, у одной из легковушек поврежден левый бок.

Транспорт «стоит» от улицы Ларина и до самого съезда с моста в Автозаводском районе

Транспорт «стоит» от улицы Ларина и до самого съезда с моста в Автозаводском районе

Фото: Яндекс.Карты

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, ДТП с участием легковушки и такси привело к перекрытию трамвайных путей в Нижнем Новгороде 8 апреля. В аварии пострадал один человек.

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