29 процентов нижегородских компаний проведут корпоративы летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 процентов компаний Нижнего Новгорода планируют провести корпоративы летом. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

По данным опроса представителей предприятий и организаций, проведенного с 20 марта по 7 апреля 2023 года, профессиональные праздники, дни рождения компаний и мероприятия по сплочению коллектива чаще всего проводят летом. Самым популярным форматом отдыха стал выезд на природу. Но, конечно, ожидаются и спортивные мероприятия, и квизы.

Однако 45 процентов организаций, прошедших опрос, летние корпоративы проводить не планируют. А каждый четвертый работодатель пока что не спешит с решением о проведении летних мероприятий.

Также отмечается, что 38 процентов менеджеров по персоналу высказались, что компании хотят потратить на летние мероприятия не больше, чем в прошлом году. 23 процента работодателей предполагают потратить больше, чем в 2022 году, а 10 процентов – меньше.

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