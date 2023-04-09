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НовостиОбщество9 апреля 2023 10:47

29 процентов нижегородских компаний проведут корпоративы летом

Самым популярным форматом отдыха стал выезд на природу
Анастасия СТЕПАНЕНКО
29 процентов нижегородских компаний проведут корпоративы летом

29 процентов нижегородских компаний проведут корпоративы летом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 процентов компаний Нижнего Новгорода планируют провести корпоративы летом. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

По данным опроса представителей предприятий и организаций, проведенного с 20 марта по 7 апреля 2023 года, профессиональные праздники, дни рождения компаний и мероприятия по сплочению коллектива чаще всего проводят летом. Самым популярным форматом отдыха стал выезд на природу. Но, конечно, ожидаются и спортивные мероприятия, и квизы.

Однако 45 процентов организаций, прошедших опрос, летние корпоративы проводить не планируют. А каждый четвертый работодатель пока что не спешит с решением о проведении летних мероприятий.

Также отмечается, что 38 процентов менеджеров по персоналу высказались, что компании хотят потратить на летние мероприятия не больше, чем в прошлом году. 23 процента работодателей предполагают потратить больше, чем в 2022 году, а 10 процентов – меньше.

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