«Тотальный диктант – 2023» прошел в Нижегородской области 8 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцы приняли участие в «Тотальном диктанте – 2023», который прошел 8 апреля. Грамотность в регионе проверяли уже в тринадцатый раз. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В Нижегородской области диктант писали на 34 площадках, две из которых были расположены в Балахне и в Кстовском районе.

Как сообщают представители мероприятия, автором текста 2023 года стал писатель из Владивостока Василий Авченко.

Отметим, диктанты участников уже начали проверять.

– Работа по проверке в самом начале и будет продолжаться до 12 апреля включительно. После этого результаты будут загружены на сайт. И ещё два дня мы будем ждать модерации, – сообщают представители мероприятия в социальной сети ВКонтакте.

Нижегородцы смогут узнать свои оценки уже 14 апреля.

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