Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск стартуют 2 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании Nordwind и «Икар» запускают со 2 мая прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Перелеты в Петрозаводск будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям. По вторникам вылеты запланированы из аэропорта имени В.П. Чкалова на 12:40, прибытие в столицу Республики Карелия – в 14:30, по воскресеньям – в 10:10 отправление из Нижнего Новгорода, прибытие в Петрозаводск в 12:00. Авиарейсы будут выполняться на воздушных судах «Эмбраер 190».

Напомним, авиакомпания NordStar запустит из Нижнего Новгорода авиарейсы в Сочи и возобновит полеты в Норильск.

Рейсы в Сочи стартуют 18 мая. Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будет осуществляться в этот же день поздно вечером. Сочи станет новым направлением для NordStar из столицы Приволжья. Также с 28 апреля возобновятся полеты в Норильск.

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