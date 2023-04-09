Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских военнослужащих и ветеранов войск ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО. 9 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил особую роль войск в обеспечении обороноспособности страны. Военнослужащие должны обладать значительным профессионализмом и постоянно совершенствовать свои навыки.

– На ваших плечах – постоянная ответственность по защите мирного неба над Россией, – сказал губернатор Нижегородской области.

Он также добавил, что основой для развития арсенала ПВО стал опыт, полученный в годы Великой Отечественной войны. От выполнения главной задачи – защиты страны – зависел успех не только боевых действий, но и работа тружеников тыла.

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