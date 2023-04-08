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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 17:56

Рабочего в котловане насмерть завалило грунтом в Кстовском районе 8 апреля

Гострудинспекция выясняет обстоятельства трагедии
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Рабочего в котловане насмерть завалило грунтом в Кстовском районе 8 апреля

Рабочего в котловане насмерть завалило грунтом в Кстовском районе 8 апреля

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчину завалило грунтом в котловане в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Нижегородской области.

Информации о происшествии на рабочем месте в селе Большое Мокрое поступила винспекцию 8 апреля в 18.00. Трагедия произошла, когда мужчина выполнял земельные работы в котловане. Из-за полученных травм он скончался.

– Гострудинспекцией в Нижегородской области выясняются причины и обстоятельства происшедшего несчастного случая, – отмечают представители инспекции.

Напомним, днем 9 февраля при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде пострадали два человека. Происшествие случилось на строительной площадке на улице Правдинской в Ленинском районе.

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