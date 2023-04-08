Дом купца Вялова на Рождественской подешевел на 4 млн рублей ФОТО: Нижний 800

Стоимость Дома купца Вялова в Нижнем Новгороде снизилась на 4 млн рублей. Собственник внес изменения в объявлении на сайте «Avito» 6 апреля.

Напомним, в октябре 2022 года в Нижнем Новгороде выставили на продажу особняк на улице Рождественской, который в 19 веке принадлежал братьям-купцам Ивану и Алексею Вяловым. Собственник здания оценил его стоимость на 95 миллионов рублей.

В феврале 2023 года Дом купца Вялова подешевел на 6 миллионов рублей. Тогда его стоимость была равна 89 миллионам рублей.

Сейчас здание в 1000 квадратных метров с офисной отделкой, венецианской штукатуркой, бесплатной подсветкой и видом на набережную собственник оценивает на 85 миллионов рублей.

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