Почти 770 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта «Вам решать» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

769 534 нижегородцев проголосовали за территории в рамках проекта «Вам решать». Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что в этом году было принято решение об увеличении финансирования проектов благоустройства до 1,2 млрд рублей.

– Нам крайне важно поддерживать именно те проекты, которые активно предлагают жители. Считаю, что именно так власть и должна действовать. Спасибо каждому, кто проголосовал, – пишет Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в народном голосовании есть явные лидеры. Это Городецкий и Богородский районы, Дзержинск, Чкаловск и Арзамас.

В Нижнем Новгороде наибольшее количество голосов собрали Автозаводский, Сормовский и Канавинский районы.

Отбирать проекты-победители, которые реализуют уже в 2023 году, будет конкурсная комиссия.

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