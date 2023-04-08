Нижегородцы предложили Юрию Шалабаеву сменить глав нескольких районов города

Нижегородцы предложили Юрию Шалабаеву сменить руководителей нескольких районов города Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородцы предложили мэру Юрию Шалабаеву сменить руководителей трех районов города. Граждане поделились своим мнением в комментариях на странице Юрия Шалабаева.

Напомним, 7 апреля глава Нижнего Новгорода уволил главу Советского района Сергея Колотова.

Один из подписчиков мэра предложил сменить руковдителя Приокского района. По его словам, Михаил Шатилов не выполнил обещание по установке ливневок. Однако другие жители района высказались в защиту Михаила Шатилова.

– Нормальный глава у Приокского района! На обращения, даже отправленные ему в соц.сетях, откликается, реагирует, все обращения отрабатывают, – пишет пользователь социальной сети.

Несколько подписчиков мэра подержали идею о смене главы Ленинского района. Они рассказали, что в районе не убирают дворы, не ремонтируют дороги и длительное время не расселяют ветхие дома.

Жители Автозаводского района отмечают, что кроме нового сквера Киселева никаких работ не происходит.

Стоит отметить, что есть горожане, которых устраивают главы их районов.

– В каждый район поставить такого главу, как в Сормовском. Чистота будет и снег вывезен, – пишет Ася К.

Мэр Юрий Шалабаев предложения нижегородцев пока не прокомментировал.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пройдет голосование по выбору территорий для благоустройства с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

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