Две высотки и паркинг почти на 430 мест могут появиться в Ленинском районе Нижнего Новгорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две многоэтажки и паркинг почти на 430 мест хотят построить возле станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «GiperNN.ru» со ссылкой на заседание Нижегородского Архитектурного совета, состоявшееся 6 апреля.

На проспекте Ленина в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина планируют возвести высотку до 25 этажей, два из которых отведут под садик на 115 детей. Рядом проектировщики видят дом Г-образной формы с меньшим количеством этажей. Предполагается, что оба здания суммарно вместят 950 квартир. Кроме того, поблизости планируют разместить стилобат с внутренней парковкой на 190 мест и открытые автостоянки на 238 машин.

На обсуждении архитекторы посоветовали проектировщикам доработать план и изменить композицию многоквартирных домов. Дом Г-образной формы показался специалистам типовым для выбранной под строительство уникальной территории.

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