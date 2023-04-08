Закон о тишине в Нижегородской области планируют изменить на федеральном уровне Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проект федерального закона «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации» обсудили нижегородские депутаты 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно законопроекту, тишина должна быть обеспечена с 22.00 до 7.00. Кроме того, проведение ремонта допускается с 9.00 до 19.00 в будние дни с перерывом в период с 14.00 до 16.00.

В перечень объектов, где обязательно соблюдение тишины, планируют отнести жилые дома, социальные объекты с прилегающей территорией. Предполагается, что следить за соблюдением тишины будут представители ДУКов.

– Проект федерального закона во многом соответствует положениям нашего регионального закона, уже проверенного на практике. Поэтому мы его поддерживаем, – отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

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