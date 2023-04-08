Нижегородцы могут поучаствовать во Всероссийском «Диктанте здоровья» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцы могут пройти Всероссийский диктант, посвященный здоровью и диспансеризации, до 15 апреля. Об этом сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Диктант здоровья направлен на повышение уровня знаний о профилактике и диагностике заболеваний на ранних стадиях. Также нижегородцы смогут узнать о факторах риска, которые вредят здоровью. В этом году на платформе диктанта появился раздел для школьников – «Параграф о здоровье».

– В этом году волонтеры-медики расскажут о правилах здорового питания и способах укрепить ментальное здоровье, напомнят о важности спорта и регулярной диспансеризации, — рассказывает председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анастасия Зацепурина.

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