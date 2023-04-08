Мужчина упал с высоты 9 этажа в Дзержинске 7 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

68-летний житель Дзержинска упал с высоты девятого этажа. Трагедия произошла 7 апреля около 22.00 по проспекту Ленина, 1Б. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Дзержинское Телевидение».

Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, лежащего под окнами дома.

Также предварительно отмечается, что погибший находился в квартире один.

«Комсомолка» направила запрос в СУ СК России по Нижегородской области для уточнения обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщали о другой трагедии: в Борском районе помощник судового механика погиб, упав с теплохода в воду. Это случилось 3 апреля около 16 часов в затоне Памяти Парижской Коммуны на Бору.

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