Мужчина упал с высоты 9 этажа в Дзержинске 7 апреля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
68-летний житель Дзержинска упал с высоты девятого этажа. Трагедия произошла 7 апреля около 22.00 по проспекту Ленина, 1Б. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Дзержинское Телевидение».
Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, лежащего под окнами дома.
Также предварительно отмечается, что погибший находился в квартире один.
«Комсомолка» направила запрос в СУ СК России по Нижегородской области для уточнения обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщали о другой трагедии: в Борском районе помощник судового механика погиб, упав с теплохода в воду. Это случилось 3 апреля около 16 часов в затоне Памяти Парижской Коммуны на Бору.
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