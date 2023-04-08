Мероприятия по профориентации пройдут в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профориентационные мероприятия пройдут для безработных граждан в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по труду и занятости населения.

Конференция «Стратегия трудоустройства» состоится в Дзержинском центре занятости населения 13 апреля с 10.00 до 11.00. В Кстовском филиале 14 апреля пройдет конференция «Вы остались без работы… Что дальше?». Мероприятие начнется в 9.00 и продлится до 10.00.

В рамках конференций запланированы групповые беседы с психологом, а также консультации по составлению резюме и прохождению собеседования.

Отметим, что занятия по социальной адаптации пройдут в Балахнинском филиале Нижегородского центра занятости населения 12 апреля с 9.30 до 12.00, в Сормовском филиале – 12 апреля с 10.00 до 11.00, в Заречном филиале – 13 апреля с 10.00 до 13.00.

– Занятия по социальной адаптации помогают определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству, – отмечают представители управления по труду и занятости населения региона.

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