Спортплощадка и зона отдыха появится после благоустройства на Волжской набережной. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

В 2023 году в Нижнем Новгороде будет отремонтирована Волжская набережная. После реконструкции здесь появится зона для отдыха, подсветка, детская и спортивная площадки. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего объезда по Канавинскому району.

- Волжская набережная от «Соляной биржи» до дома №8 по улице Волжской набережной будет благоустроена в этом году по федеральной программе «Формирование комфортная городская среда» национального проекта «Жильё и городская среда», - рассказал Юрий Шалабаев.

Уже известно, что на Волжской набережной появится детская площадка и спортивная зона. Также здесь будут предусмотрены отдельные зоны отдыха для семей с детьми.

- Здесь можно будет комфортно в компании разместиться, отдохнуть на берегу Волги. Территория уже этим летом будет обустроена, появится дополнительная подсветка. Она получит новое звучание, - рассказал глава администрации Канавинского района Олег Алёшин.