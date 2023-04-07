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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:20

11 километров дорог отремонтируют в Дзержинске в 2023 году

Всего за последние четыре года в городе отремонтировали свыше 50 километров дорог
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
11 километров дорог отремонтируют в Дзержинске в 2023 году.

11 километров дорог отремонтируют в Дзержинске в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Дзержинске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 11 километров дорог. На эти цели было выделено почти 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- За четыре года в Дзержинске отремонтировано более 50 километров дорог благодаря национальному проекту и другим программам финансирования, - отметил глава Дзержинска Иван Носков. - Особое внимание было уделено ключевым транспортным развязкам: на Петрищева, Гайдара, Черняховского. Наша цель остается прежней - повысить уровень качества и безопасность дорог на территории городского округа.

В этом году в ремонтную программу включена одна из главных транспортных магистралей Дзержинска – проспект Циолковского. Здесь будет отремонтирован участок от перекрестка с улице Урицкого до пересечения с проспектом Свердлова. Также будет отремонтирована 4-километровая дорога, соединяющая Дзержинск с объездной трассой Нижнего Новгорода.