Путепровод на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде отремонтируют за два года

Ремонт будет проходить с частичным перекрытием движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путепровод на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде намерены отремонтировать за два года. Об этом стало известно в ходе пятничного прямого эфира с участием мэра города Юрия Шалабаева.

Как сообщил директор МКУ ГУММиД Андрей Левдиков, ремонтные работы на этом объекте начнутся в текущем году и продолжатся в следующем.

- Так называемый 4-й километр на Кузбасской — это сложный объект, который находится в плачевном состоянии. Путем того что у нас сформировалась экономия и появилась возможность в рамках национального проекта ремонтировать искусственные сооружения, мы заключили контракт с подрядчиком. Нам нужно провести полный капитальный ремонт объекта с частичным перекрытием движения, ремонтом балок, пешеходной зоны и заменой контактной сети, - сказал Левдиков.

Также он заметил. Что подобные проекты финансово очень емкие, но также требуют внимания. Так, например, в 2024 году планируется провести работы на Молитовском путепроводе.