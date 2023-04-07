Юрий Шалабаев уволил главу Советского района Колотова. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уволил главу Советского района Сергея Колотова. Об этом решении градоначальник сообщил в своем телеграмм-канале.

- Принял решение о смене главы Советского района. Сегодня последний рабочий день Сергея Колотова, - написал Юрий Шалабаев. - О назначении нового руководителя района сообщу в понедельник.

Напомним, на свою должность Сергей Колотов был назначен в июне 2020 года. Ранее до 2018 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.

Справка "КП". Сергей Колотов родился в апреле 1973 года. Окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию, имеет специальность «инженер-строитель». С 2004 до 2013 года работал в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2013 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района и проработал на этой должности до марта 2018 года. До 2020 года работал на АО «Нижегородский водоканал».