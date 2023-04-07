ВТБ: в марте продажи ипотеки в Нижегородской области выросли на треть

По итогам первого квартала ВТБ в Нижегородской области выдал жителям региона 640 кредитов на покупку жилья на сумму 2,5 млрд рублей. Самым активным по продажам стал март: объем выдач за месяц составил почти 1,2 млрд рублей, что более чем на треть превысило результаты февраля.

Примерно каждая третья сделка в регионе в январе-марте была проведена по программам господдержки. Среди них чаще нижегородцы выбирали «семейную ипотеку»: по ней банк оформил 111 займов на сумму свыше 520 млн рублей. Вторая по популярности - «Ипотека с господдержкой-2020» (порядка 80 займов на 321 млн рублей).

Средняя сумма одного жилищного кредита в регионе по итогам первого квартала составила 3,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 18%.

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев прокомментировал: «Спрос на ипотеку в регионе с начала года растет. Это подтверждают показатели наших продаж первого квартала, которые увеличиваются от месяца к месяцу: объём выдач в феврале вырос к январю более чем на 70%, в марте к результатам предыдущего месяца – на треть. Стимулом роста спроса стала господдержка, и, в первую очередь, модернизация «семейной ипотеки», по которой объёмы выдач в регионе впервые значительно – на 65% - превысили показатели по основной льготной программе».

В целом по России ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью – 21,5 млрд против 20,8 млрд. Пятерку лидеров замыкают Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей, и Новосибирская область с объемом 7 млрд рублей.