В Дзержинске в 2023 году отремонтируют 11 км дорог по нацпроекту

В Дзержинске Нижегородской области в 2023 году отремонтируют более 11 км автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», что соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Всего на эти цели выделено почти 240 млн рублей.

В частности, в план ремонта включена одна из главных транспортных артерий Дзержинска – проспект Циолковского. Здесь ремонт дорожного полотна будет проведен на участке от перекрестка с ул. Урицкого до пересечения с проспектом Свердлова. Кроме того, в этом году ГУАД отремонтирует дорогу протяженностью 4 км, которая соединяет Дзержинск с объездной Нижнего Новгорода.

Как сообщили в администрации Дзержинска, в апреле в рамках нацпроекта стартует ремонт дорог на улицах Новомосковской и Студенческой, где обновят около двух километров дорожного полотна и тротуаров, заменят бордюрный камень, нанесут разметку. Кроме того, здесь планируется разбить газоны и установить новые остановочные павильоны.

«За четыре года в Дзержинске отремонтировано более 50 километров дорог благодаря национальному проекту и другим программам финансирования. Особое внимание было уделено ключевым транспортным развязкам: на Петрищева, Гайдара, Черняховского. Наша цель остается прежней - повысить уровень качества и безопасность дорог на территории городского округа. Раньше наводили порядок на центральных дорогах, сейчас акцентируем внимание на второстепенных. Улицы Студенческая и Новомосковская, где довольно интенсивный автомобильный поток, будут приведены в порядок в первую очередь. В этом году мы также завершим строительство новой дороги до школы «Город наук» и планируем приступить к строительству объездной близ поселка Дачный», - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Строительство дороги до «Города наук» и объездной в поселке Дачный предусмотрено по программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Первая соединяет проспект Ленинского Комсомола с улицей Самохвалова и обеспечивает подъезд к крупнейшей в Дзержинске школе. Здесь работы уже завершаются, будет построена асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 6 м и протяженностью 885 м.

На строительство объездной протяженностью около 3,5 км у поселка Дачный финансирование выделено из областного дорожного фонда, из бюджета Дзержинска с привлечением частных инвестиций компании, чьи машины составляют основу трафика на этом пути.

Всего за 4 года в городском округе восстановили более 50 км дорог благодаря различным программам

В рамках региональной программы также в этом году будет отремонтировано дорожное покрытие проезда вдоль Желнинского моста (от пр. Циолковского до ул. Пушкинской).

Как отметил заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов, дорожные службы сейчас проводят проверку гарантийных обязательств по ранее отремонтированным дорогам, в том числе в поселках округа.

«Проверяем также качество восстановления дорожного полотна в местах производства земляных работ при строительстве городского водопровода. Хочу сразу обратить внимание подрядчиков: если мы обнаружим, что какой-то участок сделан некачественно, мы закроем его и заставим исправлять недочеты», - сказал Денис Дергунов.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России». Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области