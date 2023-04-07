Мастер-план развития Плотничного переулка одобрил нижегородский региональный штаб. ФОТО: Минград Нижегородской области

Нижегородский региональный штаб одобрил мастер-план развития территории Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.

Уже известно, что в основу концепции развития территории площадью 1,57 га заложены решения проекта ределопмента территории Започаинья.

- Запланированное в рамках проекта КРТ строительство двух 8-этажных многоквартирных жилых домов по бровке Почаинского оврага завершит запланированное ранее строительство пяти домов, - отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. – На данный момент два из них уже построены, а на третий ООО «Строительная компания Реконструкция Инвест» получено разрешение на строительство.

По данным правительства, сейчас созданы все технические условия для строительства этих домов. Одним из решений стало укрепление склона Почаинского оврага, заложенного в проект создания террасного парка с реконструкцией старого ливневого коллектора, созданием дренажных систем и строительством дороги по бровке оврага. Данный проект реализуется за счет бюджетных средств и инфраструктурного кредита.