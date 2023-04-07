Грант на популяризацию науки в размере 12 миллионов рублей выиграл Мининский университет

Грант на 12 миллионов рублей Мининский университет выиграл в рамках реализации федерального проекта “Популяризация науки и технологий”. Из 101 заявки Министерством науки и высшего образования РФ было одобрено только 13, в том числе и нижегородского педагогического вуза.

В сентябре 2023 года в Мининском университете и на площадках вузов из 10 субъектов РФ пройдет фестиваль “Научный форсайт”. Свое участие в нем уже подтвердили вузы Москвы, Ярославля, Ульяновска, Калининграда, Республики Чувашия, Татарстана и Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля в течение месяца запланированы очные и онлайн-мероприятия, в которых примут участие более 100 тысяч человек.

- Всероссийский фестиваль “Научный форсайт” ориентирован на широкую аудиторию и направлен на продвижение достижений отечественной науки и российских ученых, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Основной фокус на такие направления, как физика, химия, информатика и экология. Научные достижения в этих сферах способствуют формированию технологического суверенитета страны. И наша общая задача, как представителей системы образования и высшей школы, заинтересовать россиян изучением этих наук, чтобы в дальнейшем подготовить высококвалифицированные кадры, а также создать условия для развития науки.

Заявка нижегородского педагогического вуза была выбрана в числе 13 из 101 поданной

Реализация проекта “Всероссийский фестиваль “Научный форсайт” позволит привлечь внимание к работе ученых, а также продемонстрировать результаты их научно-исследовательской деятельности, которые способствуют развитию общества и повышению качества и уровня жизни людей. Главная идея фестиваля - погрузить в научную ситуацию в стране большое количество людей: от рядовых потребителей до руководителей исследовательских центров, государственных и политических деятелей.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина