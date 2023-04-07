Каждый второй нижегородец поддерживает ограничения для вождения самокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый второй житель Нижнего Новгорода поддерживает введение ограничений для вождения самокатов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В частности, нижегородцы предлагают ввести предельную скорость движения, запретить поездки на самокате для несовершеннолетних и поездки по тротуарам. По мнению горожан, это сделает жизнь пешеходов и автомобилистов намного безопаснее и сократит количество аварий.

В соответствии с результатами опроса, 47% участников поддерживает введение тех или иных ограничений. Против этого высказались только 16% участников. При этом женщины чаще мужчин выступают за введение ограничений – 53% против 40%.

Напомним,ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде с 25 марта возобновился прокат электросамокатов. Их общее количество составит две тысяч штук. Зоны для поездок будут идентичны прошлогодним.