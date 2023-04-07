70% участков ямочного ремонта включены в план за счет заявок жителей Нижнего Новгорода

Планируется отремонтировать порядка 160 тысяч квадратных метров дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

70% участков дорог, где будет проводиться ямочный ремонт, включены в план за счет заявок жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях 7 апреля.

Исполняющий обязанности директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев, в свою очередь, напомнил, что в этом году на проведение ямочного ремонта выделено 193 млн рублей. За эти средства планируется отремонтировать порядка 160 тысяч квадратных метров дорог, что на 80% больше, чем в прошлом году.

- Это вызвано, во-первых, недофинансированием ямочного ремонта в прошлые годы, во-вторых, сложными погодными условиями в эту зиму, когда был многочисленный переход через ноль и образовывались ямы, - заметил Шалабаев.

По словам Нанаева, на сегодняшний день проведены аукционы на 141 млн рублей, за которые будут отремонтированы более 100 тысяч квадратных метров дорог. Оставшиеся процедуры находятся на стадии завершения. В некоторых районах рабочие уже приступили к ямочному ремонту.