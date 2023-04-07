Тоннелепроходческие щиты для строительства метро запустят в Нижнем Новгороде летом. ФОТО: "Метро НН. Наше. Новое"

Тоннелепроходческие щиты для строительства метро запустят в Нижнем Новгороде уже этим летом. Об этом сообщается в группе «Метро НН – Наше. Новое».

- Нижний Новгород посетила комиссия во главе с представителями Фонда развития территорий РФ. Строительство новых станций метро идет под пристальным контролем Москвы, - говорится в сообщении.

Напомним, новые станции метро в Нижнем Новгороде строятся за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Поэтому Фонд развития территорий ведет мониторинг реализации проекта на всех его этапах.

Уже известно, что в настоящее время получены положительные заключения экспертизы почти по всем этапам подготовительного периода. А летом ожидается запуск тоннелепроходческого щита.

Напомним, подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде еще в мае прошлого года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.

Для прокладки тоннелей между станциями «Площадь Свободы» и «Сенная» будут задействованы еще два щита, что позволит сократить сроки строительства метрополитена.