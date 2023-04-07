Нижегородский закон «О тишине» планируют изменить на федеральном уровне. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский закон «О тишине» могут изменить на федеральном уровне. Об этом стало известно на внеочередном заседании комитета по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области.

- Анализ регионального законодательства показывает неоднородность установленных требований и к определению ночного времени суток, и к видам нарушений, и к мерам административного наказания. Также в законодательстве существуют правовые пробелы,- говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается установить период тишины с 22:00 до 7:00. Также в законопроекте прописано, что проведение строительных и ремонтных работ возможно с 9:00 до 19:00 в будние дни. При этом в обязательном порядке должен быть перерыв в период с 14 до 16 часов.

- Проект федерального закона во многом соответствует положениям нашего регионального закона, уже проверенного на практике. Поэтому мы его поддерживаем. Вместе с тем, благодаря полученному нами опыту, после принятия законопроекта в первом чтении, мы предложим в него свои поправки, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.