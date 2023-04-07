Первый пал сухой травы произошел в Нижнем Новгороде 6 апреля

Трава загорелась на Мещерском озере. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В Нижнем Новгороде зафиксирован первый в этом году пал сухой травы. Инцидент произошел днем 6 апреля около Мещерского озера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 14:30 поступило сообщение о загорание сухой травы около озера Мещерское. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.

Что послужило причиной возгорания, еще только предстоит установить.

Возгорания сухой травы происходят каждый год в апреле. Чаще всего причиной природных пожаров становится человеческий фактор – детская шалость или осознанный пал прошлогодней травы. В МЧС напоминают, что убирать сухую траву с помощью огня ни в коем случае нельзя, поскольку он легко выходит из-под контроля и перерастает в пожар.