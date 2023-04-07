Мясоперерабатывающий комплекс за 4 миллиарда рублей построят в Нижегородской области к 2026 году. Фото: Мария АНАНОВА

В Нижегородской области к 2026 году планируется построить мясоперерабатывающий комплекс. Общий объем инвестиций в этот проект составит 4 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

- В Нижегородской области заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений с ООО «Первый Мясокомбинат» по строительству мясоперерабатывающего комплекса, - заявил заместитель губернатора. – Заключение этого соглашения позволит предприятию возместить фактически понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, а также получить стабилизационные гарантии. Они предполагают, что на 10 лет с момента заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы законодательства, различные административные регламенты, связанные с реализацией проекта.

Планируется, что благодаря реализации этого проекта в регионе будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 4 миллиарда рублей. Предприятие будет построено в Автозаводском районе Нижнего Новгорода к 2026 году.