АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку объектов к периоду паводка в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку своих объектов в Нижегородской области к прохождению паводка. Это необходимо для надежного процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечения пожарной и экологической безопасности в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Специалисты ведут постоянный мониторинг технического состояния переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки, а также переходов через малые водотоки. На линейной части магистральных трубопроводов, в зонах вероятного подтопления, проведено сезонное техническое обслуживание запорной арматуры, - уточнили на предприятии.

На всех объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга» проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и механизмов. Сформирован аварийный резерв материалов. Оперативно-ремонтный персонал предприятия прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работ в зонах возможного подтопления.

Кроме того, предприятием подготовлены резервуарные парки, предприняты меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных.

Все эти мероприятия проводятся совместно с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами.