Храм-бытовка сгорел в поселке Мулино под Нижним Новгородом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В поселке Мулино Володарского района в пятницу утром загорелась бытовка, которая использовалась как православная церковь. По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в 6 утра.

Пожарных вызвали очевидцы – они сообщили, что горит бытовка на улице Новой. Спустя полчаса открытое горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Из-за чего вспыхнул вагончик, сейчас выясняется.