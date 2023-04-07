Члены Совета работающей молодежи Нижегородской области ознакомились с работой завода «Красное Сормово»

6 апреля 2023 года члены Совета работающей молодежи Нижегородской области посетили Музей истории завода «Красное Сормово», где ознакомились с этапами развития предприятия, а также осмотрели производственные площадки завода. Это уже четвертая экскурсия на ведущие производства города и области – ранее члены Совета посетили Выксунский металлургический завод, АО «Теплоэнерго» и Музей истории Горьковского автозавода.

Встреча состоялась по инициативе председателя городской Думы, председателя совета директоров Нижнего Новгорода, координатора проектов партии «Единая Россия» «Предпринимательство» и «Выбирай свое» Олега Лавричева. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Михаил Першин, председатель Совета работающей молодежи Нижегородской области Александр Шутов.

По словам Олега Лавричева, во время экскурсий члены Совета знакомятся с тем, как устроено производство, обсуждают вопросы кадровой политики и мотивации молодых специалистов. Также они анализируют, каких успехов удалось достичь конкретному предприятию в решении задач по импортозамещению.

Члены Совета работающей молодежи осмотрели производственные площадки завода – цех по металлообработке, судокорпусный и достроечный цехи.

«На производстве применяются уникальные современные технологии, что позволяют заводу «Красное Сормово» уверенно чувствовать себя на рынке. На достижения предприятия смотрю через призму профессионального судового энергетика, потому что первое образование получил как раз по специальности «Электрооборудование судов» в Горьковском политехническом институте имени А.А. Жданова», – сказал председатель городской Думы.

По мнению Михаила Першина, основу экономического благополучия Нижегородской области создает промышленный комплекс.

«Создание инновационной среды на производственных площадках для нашего региона имеет принципиальное значение. Сегодня в центре внимания импортозамещение, поиск новых рынков сбыта, но не менее важно развитие кадрового потенциала и привлечение талантливых молодых людей в отрасль. Совет работающей молодежи может стать коммуникативной площадкой, где будут выработаны предложения по поддержке молодых специалистов и созданию максимально комфортных условий для их профессиональной самореализации», – отметил он.

Председатель Совета работающей молодежи Александр Шутов в свою очередь отметил, что подобные поездки на предприятия являются очень важными для нижегородской молодежи, занятой в промышленном секторе.

«Каждая поездка позволяет узнать все больше нюансов о работе предприятий Нижегородской области, о том, какие методы и технологии применяются. Это бесценный практический опыт», – сказал он.

Также в ходе визита члены Совета работающей молодежи посетили музей предприятия, где ознакомились с историей завода «Красное Сормово».

«В музее проводится большая работа по созданию настоящей трудовой сормовской атмосферы. Именно эти традиции – добросовестного и старательного отношения к труду – нужно продолжать, передавать их из поколения в поколение для духовно-нравственного воспитания нашей молодежи, чтобы они расширяли свой кругозор и знали, какими промышленными предприятиями богата нижегородская земля», – заключил Олег Лавричев.

Справка:

Совет работающей молодежи Нижегородской области создан по инициативе Олега Лавричева в 2021 году в целях объединения молодых специалистов промышленных предприятий для обмена опытом, профориентации и развития кадрового потенциала региональной промышленности, поиска партнеров для совместных проектов.

В состав Совета входят представители «Группы ГАЗ», АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», АО «Выксунский металлургический завод», АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова», АО «Теплоэнерго», НОАО «Гидромаш», ОАО «РЖД», АО «Компания ТрансТелеКом» и других предприятий.

Фото: gordumannov.ru