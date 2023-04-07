Экс-директора «Военно-промышленной компании» сняли с самолета в Нижнем Новгороде

Вместе с нарушителем рейс покинули еще два пассажира. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшего директора ООО «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого сняли с авиарейса в Нижнем Новгороде, сообщает «База». По информации ресурса, инцидент произошел вечером, 6 апреля.

- Когда бортпроводники сделали Красовицкому замечание, он стал оскорблять их и угрожать. Экипаж вызвал полицейских, но и на сотрудников полиции посыпались угрозы. В итоге сильно покачивающегося Александра вывели с рейса. Вместе с ним, покачиваясь, борт покинули ещё двое — нынешний гендиректор «Военно-промышленной компании» Сергей Васютин, а также некая женщина, - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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