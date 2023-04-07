АО «Теплоэнерго» с 10 по 14 апреля будет проверять герметичность сетей отопления

АО «Теплоэнерго» проверит на герметичность тепловые сети от Нагорной теплоцентрали и котельных на проспекте Ленина, 5а и ул. Баренца, 9а с помощью органического красителя – Уранина А. Вещество, добавленное в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах, благодаря характерному яркому желто-зеленому цвету сетевой воды.

Такой способ диагностики трубопроводов активно применяется в России и в мире на закрытых системах теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам. Он позволяет быстро и безошибочно определять дефектные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений.

Важно отметить, что краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Во время испытаний в Нижегородском и Советском районах города в зоне действия Нагорной теплоцентрали, а также в части Ленинского и Сормовского районов, получающих теплоноситель от котельных пр-кт Ленина, 5а и ул. Баренца, 9а, специалисты и жители могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды. Это означает, что герметичность системы нарушена.

Кроме того, могут выявиться технологические нарушения в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения, из-за чего из крана может пойти окрашенная в желто-зеленый цвет вода. Пользоваться этой водой для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО «Теплоэнерго» просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции «Сообщить о неполадке» на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес. Специалисты диспетчерской службы и центра телефонного обслуживания будут работать в этот период в усиленном режиме.

Нагорная теплоцентраль – крупнейшая котельная в Нижнем Новгороде, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах. В зоне действия котельной на проспекте Ленина, 5а находится почти 100 объектов в Ленинском районе. Котельная на ул. Баренца, 9а поставляет ресурсы в 45 объектов в Комсомольском поселке Сормовского района.

Для справки:

Уранин (флуоресцеин натрия) – динатриевая соль флуоресцеина в виде кристаллов красно-оранжевого или красного цвета. Хорошо растворяется в воде и поэтому широко используется в различных отраслях промышленности. Основное предназначение Уранина – применение в качестве индикатора для определения утечек различных жидкостей и поиска несанкционированных потерь. Данный краситель считается абсолютно безопасным для человека, он не загрязняет места утечек и является полностью экологичным.

Более того, Уранин А широко используется в бытовой химии для подкраски моющих средств, лечебных солей, мыла, шампуней. Им также окрашивают аквариумную воду и воду декоративных водоемов. Применяют Уранин и в медицине, где раствор натриевой соли флуоресцеина востребован в офтальмологической практике. Также краситель применяется при изготовлении спасательных жилетов – вещество вшивают в ткань. Если такой жилет оказывается в воде, то на ее поверхности образуется ярко-зеленое пятно, которое при поиске пропавшего человека будет достаточно хорошо различимо с самолета.

Котельные в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» запроектированы таким образом, что контур горячей воды и контур отопления разделены. Это - так называемая четырехтрубная система, которая применяется везде, кроме сетей от Сормовской ТЭЦ, спроектированных по открытой схеме теплоснабжения. От котельных по двум разным трубам идут горячая вода и отопление (трубы подачи). И по двум другим трубам возвращаются по отдельности обратно на котельные (трубы «обратки»). Поэтому, если в контуре конкретного дома/участка/микрорайона/района все герметично и нет несанкционированного отбора из отопительной системы на нужды горячего водоснабжения, то никаких изменений цвета горячей воды жители не увидят.

Фото: АО «Теплоэнерго