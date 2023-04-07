Новый жилой комплекс хотят построить на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс. Карты

Новый жилой комплекс хотят построить на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Накануне концепция будущего ЖК рассматривалась на заседании архитектурного совета при правительстве Нижегородской области, пишет «Коммерсантъ - Приволжье».

Застройщиком выступает ООО «Дом на Ковалихе», учрежденное в конце 2022 года. Компания хочет застроить территорию бывшего мясокомбината недалеко от Центра международной торговли. Речь идет об участке в границах улиц Ковалихинской, Нестерова, Ульянова и Семашко. Расселение жильцов расположенного здесь ветхого фонда уже началось.

Дома, которые планируется здесь возвести, будут переменной этажности: от двух этажей на первой линии до шести этажей для расположенных в глубине застройки домов. Между ними предлагается создать внутренний двор и двухуровневый подземный паркинг.

В результате члены архитектурного совета отправили концепцию на доработку: эксперты сочли, что застройщик хочет выжать максимум квадратных метров жилья из этой территории, не заботясь о комфорте и безопасности будущих жильцов. Так, например, в концепции отсутствуют пожарные проезды и разворотные площадки во дворе домов.