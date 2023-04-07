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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:23

На сайте дзержинской Думы закрасили надпись Armani на куртке депутата

Оригинал снимка опубликовал сам народный избранник на своей странице
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
На сайте дзержинской Думы закрасили надпись Armani на куртке депутата.

На сайте дзержинской Думы закрасили надпись Armani на куртке депутата.

Фото: соцсети

На сайте городской думы Дзержинска закрасили надпись люксового бренда Emporio Armani на куртке депутата, который пришел на встречу с местными жителями. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Оригинал снимка сам народный избранник разместил у себя на странице в соцсети. На фото видно, что на груди белой ветровки, в которую одет депутат, есть принт в виде черных надписей с названием бренда. Однако на сайте городской думы это изображение разместили уже без надписей – ветровка оказалась чисто белого цвета.

В самой гордуме пояснили, что заретушировали надпись, чтобы не рекламировать бренд. После поднявшейся шумихи депутат удалил эту фотографию со своей страницы.