На сайте дзержинской Думы закрасили надпись Armani на куртке депутата. Фото: соцсети

На сайте городской думы Дзержинска закрасили надпись люксового бренда Emporio Armani на куртке депутата, который пришел на встречу с местными жителями. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Оригинал снимка сам народный избранник разместил у себя на странице в соцсети. На фото видно, что на груди белой ветровки, в которую одет депутат, есть принт в виде черных надписей с названием бренда. Однако на сайте городской думы это изображение разместили уже без надписей – ветровка оказалась чисто белого цвета.

В самой гордуме пояснили, что заретушировали надпись, чтобы не рекламировать бренд. После поднявшейся шумихи депутат удалил эту фотографию со своей страницы.