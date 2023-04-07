5 человек заразились клещевым боррелиозом в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде зарегистрированы 3 случая присасывания клещей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 случай присасывания клещей зарегистрирован в Нижегородской области по состоянию на 6 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, 5 случаев присасывания зарегистрировано в Борском районе, по 2 — в Большеболдинском и Павловском, по одному случаю зарегистрировано в Краснобаковском, Пильнинском, Варнавинском, Ветлужском, Лукояновском, Починковском, Сергачском и Спасском районах области.

В самом Нижнем Новгороде два человека обратились с присасыванием клещей в Автозаводском районе, еще один такой случай произошел в Ленинском районе города.

- Население подверглось укусам клещей на территории сада-огорода, деревень, в лесу. Лабораторно исследовано 7 клещей. Инфицированных клещей не зарегистрировано, - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Заболевшие — мужчины в возрасте 39-57 лет и 59-летние женщины. Все они пострадали от укусов клещей еще осенью. В медучреждения они не обращались, клещей на исследование не отдавали.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. В настоящее время прививки получили 2,5 тысячи человек, в том числе, 119 детей, что равносильно 53,7% от плана.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже нашли первого в этом сезоне энцефалитного клеща.