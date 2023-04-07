Более 300 жителей Германии хотят переехать в Нижегородскую область в 2023 году. Об этом директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева доложила на конференции «Кадровый потенциал переселенцев из Европы и США: региональная практика», которая прошла в Госдуме РФ 6 апреля.

Ольга Гусева рассказала, что недавно в нижегородское правительство пришло письмо от гражданина Германии. В своем послании он просил помочь его родственникам переехать на постоянное место жительства в Нижегородскую область, а также оказать содействие в поиске работы.

По словам Ольги Гусевой, число желающих переехать в регион жителей Германии к концу года может достигнуть тысячи человек. Большая часть из них – представители технических профессий, связанных с металлообработкой, а также специалисты в области автомобиле- и судостроения.

- Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью в сфере автомобилестроения, эффективного преобразования энергии, строительства и развития инфраструктуры и логистики, - пояснила Ольга Гусева.

В финале своего доклада она предложила разработать некую государственную программу, на которую можно опираться в стремлении помочь иностранным гражданам, который хотят переехать в Россию.